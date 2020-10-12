Благовещенск, , 05:50 — REGNUM Первый снег выпал в Амурской области. Об этом 12 октября сообщает региональный Гидрометцентр.

Больше всего осадков выпало в Магдагачинском районе, высота сугробов в селе Джалинда Сковородинского района достигла 16 см. Метеорологи отметили, что в течение суток в районе выпала месячная норма осадков.

На всей территории Тындинского района высота снежного покрова достигла местами восьми сантиметров. Для данного региона первый снегопад в начале-середине октября — это обычное явление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алтайском крае ожидаются мокрый снег с дождём, гололёд и сильный ветер.

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