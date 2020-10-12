Абакан, , 05:36 — REGNUM В Хакасии за последние сутки коронавирус был выявлен у 65 человек, а общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения SARS-CoV-2 превысило пять тысяч — 5028. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Наибольшее число заразившихся выявлено в Саяногорске (+32), Абакане (+17) и Черногорске (+5).

Всего в Хакасии выздоровели 4164 жителя (за сутки +1). Получают лечение 810 человек, в том числе у 47 пациентов болезнь протекает в тяжёлой степени. Под медицинским наблюдением находятся 1589 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за последние сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 65 человек.

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