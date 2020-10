Лондон, , 05:12 — REGNUM Персонажи Джоди Уиттакер и Дэвида Теннанта появятся в новой видеоигре Doctor Who: The Edge of Reality, в основу которой ляжет сериал «Докто Кто». Об этом 11 октября сообщил портал Digital Spy.

Релизацией проекта занимается студия Maze Theory в рамках партнёрства с BBC. Релиз игры на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК запланирован на весну 2021 года.

Отмечается, что в основу проекта ляжет игра Doctor Who: The Edge of Time для гарнитур виртуальной реальности, релиз которой состоялся 12 ноября 2019 года. Напомним, Дэвид Теннант исполнил в сериале роль десятого Доктора Кто, а Джоди Уиттакер — тринадцатого.

