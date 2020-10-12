Владивосток, , 05:19 — REGNUM В Приморье запустили отопление на 296 объектах соцкультбыта и в 627 жилых домов. Полностью завершить подключение потребителей планируют к 1 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На утро 12 октября запущены 126 из 836 котельных, которые обеспечивают теплом детсады, школы и жилые дома в Арсеньеве, Дальнегорске, Владивостоке, Уссурийске, Кировском, Яковлевском, Красноармейском, Пожарском районах, Пограничном, Анучинском, Тернейском и Чугуевском муниципальных округах.

«В остальных населённых пунктах отопительный сезон начнётся исходя из среднесуточной температуры воздуха», — пояснили в правительстве.

Всего в Приморье отопление дадут в 1720 соцобъектов и в 11 848 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Москве отопление включено во всех социальных учреждениях и во всех жилых домах.