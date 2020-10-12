Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Главное условие для преодоления человечеством последствий пандемии COVID-19 назвал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 12 октября в своём интервью NBC.

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По мнению Гейтса, единственно возможным путём для возвращения людей к нормальному руслу жизни может стать получение вакцины от COVID-19. При этом вакцина должна быть суперэффективной и при этом доступной для всех слоёв населения.

Как пояснил основатель Microsoft, массовая вакцинация поможет прекратить распространение коронавирусной инфекции и в конечном итоге покончить с опасным заболеванием в мировом масштабе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Всемирной организации здравоохранения оценили влияние прививок от гриппа на распространение COVID-19.

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