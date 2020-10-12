Новосибирск, , 04:46 — REGNUM В Новосибирске пациенты с коронавирусом в медсанчасти № 25 сообщили о нехватке кислорода. Они заявили, что к точкам выстраиваются очереди.

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Главный врач больницы эту информацию опровергает.

«Его достаточно. Но он выдается только по назначению врача, а не по желанию больного. Это медицинское вмешательство, — рассказал «НГС Новостям» главный врач больницы № 25 Сергей Астраков. — Мы расходуем кислорода примерно две тонны в сутки. Ёмкости у нас заправленные. Их хватает на 3,5−4 суток. И заправляем три раза в неделю. Точек у нас 180».

Он уточнил, что пациентам кислород дают как противовирусную и антибактериальную терапию по назначению врача.