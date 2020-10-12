Красноярск, , 04:28 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 11 октября новый коронавирус выявлен у 21 565 человек, в том числе за последние сутки было подтверждено 176 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 750,2. Темп прироста за сутки — 0,8%. Выздоровели в регионе ещё 10 человек. Всего в списке выздоровевших на сегодняшний день значатся 16 008 человек.

За сутки в Красноярском крае скончались три пациента с COVID-19. Общее число умерших — 575.

Как сообщалоИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два пациента, у которых был выявлен коронавирус.

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