Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming обратили внимание, что впервые после релиза Quantum Break игру удалось запустить с разрешением 4K и стабильными 60 FPS (кадры в секунду). Об этом они сообщили 11 октября на сайте издания.

Пользователь YouTube Bang4BuckPC Gamer выложили в сеть видео, в котором показано, как Quantum Break работает на ПК, оборудованном видеокартой Nvidia GeForce RTX 3090. Он отметил, что Steam-версия Quantum Break c поддержкой DirectX 11 работает быстрее, чем игра, которую можно получить в Windows Store.

При разрешении 4K и настройках графики Ultra в некоторые моменты производительность GeForce RTX 3090 падала до 63 FPS. Издание предположило, что, таким образом, видеокарта GeForce RTX 3080 выдаст в такие моменты меньше 60 FPS.

Напомним, релиз Quantum Break состоялся 5 апреля 2016 года. Многие СМИ назвали её одной из самых красивых игр для ПК. Разработкой занималась финская студия Remedy Entertainment.

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