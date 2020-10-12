Канберра, , 03:56 — REGNUM Срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях определили учёные из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями. Результаты исследования были опубликованы в Virology Journal.

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Показатели выживаемости SARS-CoV-2 определялись на нескольких распространённых в быту поверхностях при различных температурах. Выяснилось, что при комнатной температуре (около +20 градусов) коронавирус может оставаться на гладких непористых поверхностях до 28 дней. Примерами таких поверхностей могут служить денежные купюры из бумаги и полимеров, предметы из нержавеющей стали и стекла.

При возрастании температуры выживаемость SARS-CoV-2 падает. Так при температуре +30 градусов коронавирус «живёт» около двух недель, а при +40 градусах погибает за несколько суток. Исследователи считают, что самыми опасными среди постоянно используемых людьми предметов являются смартфоны, поверхность которых люди дезинфицируют значительно реже, чем другие поверхности и руки. Результаты исследования в дальнейшем будут использоваться при разработке процедур, препятствующих распространению SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ходе испытаний вакцины от коронавируса в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

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