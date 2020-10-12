Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Компания Cloud Imperium Games выпустила видео длительностью около часа, в котором она, в том числе, рассказала о причинах переноса бета-релиза одиночной кампании Squadron 42 космосимулятора Star Citizen. Видео было опубликовано 11 октября на YouTube-канале проекта.

Разработчики рассказали геймерам о тех идеях, которые легли в основу Squadron 42. Глава проекта Крис Робертс заявил, что команда Cloud Imperium Games недовольна тем, как она показывает прогресс разработки кампании, и что создатели игры чувствовали, что выбранный ими формат не подходит.

В итоге они решили, что будут выпускать «сериал» The Briefing Room, который будет выходить раз в квартал. Робертс также рассказал о том, какие проблемы решили разработчики, а также о том, с какими им ещё придётся столкнуться (например, с проблемой динамического объединения серверов для обеспечения игры тысяч геймеров в едином мире).

Напомним, разработка Star Citizen началась 10 октября 2012 года. В июне 2020 года стало известно, что создателям игры за время существования проекта удалось собрать методом краудфандинга $300 млн.

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