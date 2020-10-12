Минск, , 03:29 — REGNUM Более 500 человек были задержаны силовиками в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии. Об этом 12 октября сообщил правозащитный центр «Весна», опубликовав списки задержанных на своём сайте.

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В обновляющемся списке значатся имена 501 задержанного. Участники протестных акций, несогласные с итогами президентских выборов в Белоруссии, организовывали протестные мероприятия в крупных городах страны. Несанкционированные акции состоялись в Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Солигорске. В Минске проведению запланированного оппозиционерами шествия воспрепятствовали силовики.

В числе задержанных были более 40 журналистов, освещавших акции протеста, среди них были и корреспонденты российских СМИ. Большинство представителей прессы позднее были освобождены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стихийных акциях протеста, которые продолжались в разных районах Минска до поздней ночи.

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