Анадырь, , 03:31 — REGNUM Власти Чукотки продлили до 1 декабря включительно ограничительные меры по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Губернатор Роман Копин поручил работодателям округа усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.

До 1 декабря в округе остаётся приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также масочный режим.

Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Продолжается тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино.

Ранее Чукотка перешла на третий этап снятия ограничений, введённых из-за COVID-19. С соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора начали работу предприятия общественного питания, также возобновили работу кинотеатры. Разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе, а в помещении на каждого человека должно быть не менее 4 кв/м площади.

На 11 октября на Чукотке зарегистрировано 210 носителей коронавируса, выздоровели 188 человек, двое умерли. Проведено более 37,2 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября на территории России было выявлено свыше 13 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым большим числом за все время пандемии.