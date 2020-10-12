Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Геймдизайнер Американ Макги хотел поместить в оригинальную игру Quake 90-метрового зомби. Об этом 11 октября на своей странице в Twitter сообщил участник проекта Сэнди Петерсен.

Он напомнил подписчикам, что во втором и третьем эпизоде Quake почти нет серьёзных боссов (издание предположило, что причиной была нехватка времени на их создание). Петерсен сообщил, что Американ Макги пытался ликидировать этот пробел, пытаясь увеличить существующие модели монстров до огромных размеров.

Разработчик хотел создать уровень, основой которого должен был стать 90-метровый зомби. В борьбе с ним геймерам пришлось бы использовать лифты, лестницы и что-то вроде «строительных лесов». Однако дизайнеры решили, что увеличенная модель выглядит ужасно.

«Это был изящный уровень, — сказал Петерсен, — но команда художников наложила вето».

https://twitter.com/SandyofCthulhu/status/1315298531717115904

https://twitter.com/SandyofCthulhu/status/1315301848463613952

Напомним, Американ Макги в 1993 году получил должность дизайнера игровых уровней и музыкального менеджера в студии id Software, он, в частности, создавал оружающую среду в Doom, Quake и Quake II. Впоследствии он выпустил игры American McGee's Alice и Alice: Madness Returns

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