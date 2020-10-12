Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Геймеры, возможно, вскоре смогут увидеть бета-версию будущей многопользовательской игры Overwatch 2. Об этом 11 октября сообщил портал Dexerto.

Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) обнаружили подозрительные файлы в лончере (программа для запуска игр) Battle.net. Они обратили внимание, что файлы, имеющие в названиях обозначение «prov2», представляют собой файлы сети распространения контента.

Издание отмечает, что обычно они используются для предварительного распространения данных, которые в будущем ускорят загрузку исправлений или обновлений. Журналисты сделали предположение, что «prov2» — означает «ov2» (Overwatch 2) с некой приставкой.

Компания Blizzard представитла проект Overwatch 2 я ноября 2019 года во время фестиваля BlizzCon 2019. Некоторые геймеры ранее предположили, что релиз игры может состояться ещё до конца 2020 года.

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