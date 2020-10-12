Пекин, , 02:35 — REGNUM Игра Genshin Impact всего за две недели после релиза принесла разработчикам доход в размере более $100 млн. Об этом 11 октября сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на источники в индустрии.

Издание отмечает, что это — огромный успех для игры, созданной в Китае. По имеющейся информации, бюджет проекта составил около $100 млн, таким образом, студия MiHoYo всего за две недели окупила затраты на разработку.

Релиз Genshin Impact состоялся 28 сентября 2020 года. Игра выполнена в аниме-стилистике и жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера). Стоит отметить, что она распространяется по модели free-to-play, т. е. является бесплатной.

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