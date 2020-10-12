Красноярск, , 02:20 — REGNUM В понедельник, 12 октября, в Красноярске будет облачно, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:15 на Театральной площади было около —6 °C.

Ночью с 12 на 13 октября ожидается около 0 °C. Временами небольшие осадки.

Скорость южного ветра 3−8 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

Во вторник, 13 октября, в Красноярске до +5 °C днём и до +2 °C ночью. Небольшие осадки.

В среду, 14 октября, в Красноярске ожидается до +5 °C днём. Ночью — до +4 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится гололедица.