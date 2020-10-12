Москва, , 01:51 — REGNUM Несколько дней бабьего лета обещают метеорологи жителям Центральной России. Об этом рассказал 11 октября ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что предстоящая неделя начнётся с хорошего температурного фона в центре России, который будет нарушать все климатические правила. Температура воздуха будет выше нормы на 6−8 градусов, по климату это характерно для третьей декады августа.

Такое бабье лето, по словам Вильфанда, продлится почти до начала выходных. В пятницу, 16 октября, уже начнётся понижение температуры до +10… +13 градусов, а 17 октября максимальная температура воздуха днём составит +10 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда, по данным метеорологов, в Моску придёт похолодание.

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