Тегеран, , 01:52 — REGNUM В Иране число случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 превысило полмиллиона. Об этом 12 октября сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором статистики по коронавирусу в стране и мире.

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По данным, опубликованным на сайте Университета на 01:40 мск, в Иране коронавирус был выявлен у 500 075 человек.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране достигло 28 544.

Как сообщало ИА REGNUM, глава штаба по противодействию распространению коронавируса на территории провинции Тегеран в Иране Алиреза Зали заявил, что в этой провинции началась третья волна COVID-19.

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