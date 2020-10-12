Астрахань, , 01:09 — REGNUM Строительство многофункциональных медицинских центров начали специалисты Минобороны РФ в Астрахани и в Нариманове Астраханской области. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

В строительстве медцентров задействованы более 50 военнослужащих и 20 единиц спецтехники. Каждый из медцентров рассчитан на 100 койко-мест. В настоящее время военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку площадок под застройку.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что на сегодняшнем этапе строительства проводятся земляные работы, идёт выбор грунта и подготовка площадок под фундамент. Медцентры будут возведены по типовым проектам Минобороны, которые уже были успешно реализованы.

Напомним, всего за полгода военнослужащими Минобороны России были построены 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Кроме того, для нужд граждан были возведены один медцентр в Воронеже, три в Дагестане и ещё один в городе Кызыл в Тыве. В настоящее время идёт строительство ещё одного медцентра в Мурманской области.

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