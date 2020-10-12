Тбилиси, , 01:09 — REGNUM В Грузии с 12 октября возобновляют работу детские сады, которые были закрыты из-за нового коронавируса с марта. Решение об этом было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Отмечается, что детские сады останутся закрытыми в Аджарии — регионе, в котором с сентября с сентября фиксируется всплеск распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Напомним, что в Грузии с сентября темпы выявления новых носителей SARS-CoV-2 стали стремительно расти. Несмотря на это, в правительстве республики заявили, что в стране не будут вводить жёстких карантинных мер, подобных тем, что действовали прошедшей весной.

В настоящее время в Грузии по данным американского Университета Джонса Хопкинса зафиксировано 11 794 случая заражения коронавирусом. За всё время эпидемии в стране умерли 85 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в последний день рабочей недели, 9 октября, за сутки скончались шесть пациентов с диагнозом COVID-19. Также за сутки было выявлено 524 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19