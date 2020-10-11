Москва, , 23:26 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались 34 пациента с COVID-19. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 34 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 35 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что более 13 тыс. подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено в стране за минувшие сутки.

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