Париж, , 23:19 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции за прошедшие сутки выросло на 16 101. Об этом 11 октября сообщила санитарная служба страны.

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По последним данным, общее число случаев заражения в стране достигло 734 974.

Кроме того, за последние сутки в стране умерли 46 пациентов с диагнозом COVID-19, а за всё время эпидемии число умерших составило 32 730.

Напомним, сутками ранее во Франции выявили более 26 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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