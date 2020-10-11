Москва, , 23:18 — REGNUM Процесс насаждения дистанционного образования в России существует не сам по себе, это международный тренд. Об этом 11 октября заявил председатель московского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Владимир Васильев.

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По его словам, проект дистанционного образования продвигается в глобальном масштабе с помощью ЮНЕСКО. Под эгидой этой организации весной 2020 года была создана глобальная коалиция по дистанционному образованию.

Представители этой коалиции не раз заявляли, что их цель состоит не только в том, чтобы обеспечить продолжение образовательного процесса, но и в том, чтобы оказывать влияние на другие глобальные процессы. В частности, они предлагают трансформировать общество для борьбы с климатическими изменениями и насаждения западных ценностей.

Вместе с тем, развитые западные страны не желают вводить у себя дистанционное образование и стараются всеми силами сохранить очную форму. Васильев обратил внимание на то, что США, Великобритания, Франция, Германия и другие страны пытаются оставить школы открытыми.

Что касается российских чиновников, то они настойчиво внедряют дистанционное образование. Они заявляют о важности такого подхода не столько в качестве ответа на вызов пандемии, сколько в качестве современного необходимого инструмента.

«Риторика наших отечественных реформаторов не случайно совпадает с риторикой чиновников ЮНЕСКО. Это глобальный проект. Просто наши чиновники не так откровенны, как функционеры ЮНЕСКО», — заключил Васильев.

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