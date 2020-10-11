Москва, , 22:34 — REGNUM Цифровизаторы готовят сегрегацию общего образования в России, 11 октября заявила председатель кировского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Ольга Скопина на конференции «Цифровая война с образованием».

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Скопина в своем докладе привела слова спецпредставителя президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, который ещё в 2010 году заявил, что «образование будущего разделится на два вида ― «компьютерное», оно будет дешевым, и «человеческое», оно будет дорогим, потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать».

«Выходит, что для детей из бедных семей вместо образования будет навязан дешёвый дистант. Это получается сегрегация общего образования, при которой у детей, в зависимости от уровня достатка их родителей, будут заведомо разные стартовые возможности для получения образования», — сказала Скопина.

Также она напомнила, что в 2012 году Агентство стратегических инициатив (АСИ), в состав дирекции которого входит Песков, представило дорожную карту «Образование 2030». В этом документе указано, что в период с 2020 по 2025 год произойдёт «конец традиционной школы». Последним этапом карты указан период с 2022 по 2030 год под названием «Ликвидация традиционных моделей образовательной системы».

Согласно этой дорожной карте, к 2025 году школы разделят на «элитные», «массовые» и «отстающие», где последние будут выполнять функцию «институтов призрения» или «камер для хранения детей». К 2030 году произойдёт окончательное «сворачивание» школьной системы, а традиционная школа станет «школой для неудачников».

«Форсайт-проект «Образование 2030» — это глобальный проект, в рамках которого создаётся кастовое образование. Оно создаст разделение общества, по выражению Пескова, на «людей одной кнопки» и на «талантливых людей», — обратила внимание общественница.

Под «людьми одной кнопки» понимаются люди, которые не должны владеть умениями и навыками, а только пользоваться готовыми сервисами. Их будут мотивировать через экономическое и внеэкономическое принуждение. В то время, как за «талантливыми людьми» будут охотиться «людиардеры» — так, по мнению Пескова, называются бизнесмены, вложившие капиталы в пакеты владения командами лучших специалистов.

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