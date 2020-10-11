Москва, , 21:43 — REGNUM В России за прошедшие сутки после перенесённой коронавирусной инфекции выздоровели 37 военных. Соответствующие данные опубликованы в информационном бюллетене Минобороны РФ.

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«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 368 человек», — говорится в сообщении.

Среди гражданского персонала российского оборонного ведомства выздоровели 1557 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории России было выявлено свыше 13 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым большим числом за все время пандемии.

Сутками ранее в России был выявлено 12 846 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что также на тот момент было самым большим количеством за все время эпидемии.