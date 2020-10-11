Лондон, , 21:17 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено свыше 12 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 октября свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 12 872 случая заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 603 716.

Также сообщается, что с начала пандемии в Великобритании суммарное количество летальных исходов достигло 42 825.

Напомним, общее число выявленных зараженных в Великобритании в период с 25 сентября по 1 октября находилось на уровне 224 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 37 млн.

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