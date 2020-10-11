Минск, , 20:55 — REGNUM Более 300 человек задержали в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах Белоруссии 11 октября. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

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По данным центра, всего сотрудники правоохранительных органов задержали на протестных акциях 331 активиста, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране.

Ранее сообщалось о задержании в стране более 250 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября в столице Белоруссии прошел очередной женский марш оппозиции.

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