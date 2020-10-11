Минск, , 19:21 — REGNUM Десятки человек были задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах Белоруссии 11 октября. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

Белорусские силовики. Минск Homoatrox

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По информации правозащитников, в Белоруссии всего были задержана 254 участника акций протеста, которые выступают против итогов президентских выборов.

Отмечается, что некоторых участников акций протеста из числа задержанных уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, несанкционированные протестные акции проходят в разных населенных пунктах Белоруссии 11 октября.

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