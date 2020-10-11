Москва, , 19:21 — REGNUM Перевод российского образования в дистанционный формат планировался властями задолго до пандемии коронавируса. Об этом 11 октября заявил журналист ИА REGNUM Антон Скоселев во время конференции «Цифровая война с образованием».

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«Внедрение дистанционного образования планировалось задолго до коронавируса. Пандемия стала лишь удобным поводом», — сказал Скоселев.

Он отметил, что возможность обучения в дистанционной форме была изначально заложена в Законе об образовании и Федеральных государственных образовательных стандартах, в которых допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

А в 2018 году был издан указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах», в котором прямо ставится задача создать «современную и безопасную цифровую образовательную среду».

Сейчас в рамках нацпроекта «Образование» уже создан Федеральный институт цифровой трансформации образования, а в 14 регионах планируется провести эксперимент, задачей которого является «унификация и автоматизация образовательных процессов».

По словам журналиста, это фактически означает исключение учителя из образовательного процесса: «Ведь там, где всё унифицировано и автоматизировано, фактически нет места живому взаимодействию учителя и ученика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) провело межрегиональную конференцию «Цифровая война с образованием».

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