Москва, , 19:18 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов объявил об уходе на самоизоляцию.

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«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия каронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие», — отметил Неверов.

При этом, по словам парламентария, у него по возвращению в Москву тесты на вирус отрицательные.

Неверов намерен соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому будет на самоизоляции.

«Это не помешает мне оставаться в повестке и работать на удаленке, быть на оперативной связи», — отметил депутат.