Магас, , 18:27 — REGNUM В Ингушетии отметили знаменательное событие — 250-летие единения республики с Россией. Украшением праздничных мероприятий, посвященных этой дате, стало выступление пилотажной группы «Стрижи». Семь истребителей МиГ-29 10 октября дали старт торжествам, прошедшим на стадионе в городе Сунжа, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Пилотажная группа «Стрижи» Kremlin.ru

Тысячи жителей Ингушетии и гостей праздника стали свидетелями виртуозного выступления летчиков. Увидеть пролет «Стрижей» смогли также жители республики, находившиеся в радиусе до 5 км от стадиона.

В течение 30 минут, которые длилось выступление, зрители следили за мастерством майора Дмитрия Косорукова, который продемонстрировал индивидуальное мастерство исполнения фигур высшего пилотажа, в том числе фигуры «колокол», когда самолёт переводится в вертикальный набор высоты с последующим гашением скорости до практически полной остановки. Остальные летчики показали такие элементы, как «звезда», «конверт», «пирамида», «стрела», а также петлю Нестерова, «бочки», «зеркало».

"Все сегодня у нас получилось, погода позволила нам отработать полностью всю программу. Надеемся, что это не последний наш приезд в республику», — приводит слова замкомандира войсковой части по летной подготовке полковника Сергея Осяйкина пресс-служба главы Ингушетии.

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