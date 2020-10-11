Ханты-Мансийск, , 18:22 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 189 случаев.

Основные очаги заражения на 11 октября: Сургут — 53 положительных теста; Урай — 29; Когалым — 45; Югорск — 13.

Всего с начала пандемии в Югре на 11 октября зарегистрировано 24 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 952 человека, 203 пациента с COVID-19 скончались.