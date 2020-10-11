Нальчик, , 18:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открыт еще один госпиталь для оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Он создан на базе Республиканской детской клинической больницы, сообщили 11 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Госпиталь открыт в здании второго корпуса, в котором ранее располагался перинатальный центр. В нем создано всего 200 коек для приема больных, заразившихся коронавирусом. Первые пациенты уже поступили на лечение, отметили в минздраве.

Всего, по данным ведомства, в Кабардино-Балкарии до этого госпиталя уже принимали больных с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него пять медучреждений, в том числе центральные районные больницы в городе Прохладном, в Прохладненском и Чегемском районах, в городе Нарткале и в селении Анзорей.

В настоящее время в них находятся на лечении 1140 пациентов, среди которых лица с уже подтвержденными тестами на коронавирус и с подозрением на него. Помощь пациентам оказывают около 300 медработников, в том числе реаниматологи, врачи-инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, терапевты и другие специалисты с опытом работы с COVID-пациентами.