Москва, , 17:55 — REGNUM Межрегиональная общественная конференция «Цифровая война с образованием» состоялась 11 октября. Онлайн-трансляция мероприятия велась на YouTube-канале «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС).

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Обзорный доклад по текущей ситуации, связанной с введением дистанционного образования, представил заместитель председателя пермского отделения РВС Сергей Вилисов.

«Российское общество столкнулось с беспрецедентной насильственной цифровизацией образования. Никому ранее и в голову не могло прийти, что очное общее образование может стать заочным, каковым по факту является дистанционка», — сказал Вилисов.

При этом он обозначил проблемы принятия карантинных мер в школах в связи с пандемией, отметив опасность этого заболевания. Он также обратил внимание на то, что к введению карантина надо подходить более обдуманно, разбираясь в каждом конкретном случае.

Также он отметил, что дистанционное обучение не может не сказаться на качестве образования, уровень которого и так катастрофически упал за последние 30 лет. Не может оно не сказаться и на физиологии, порождая проблемы со здоровьем как у учащихся, так и у учителей. Кроме того, отдельной проблемой стоит социализация обучающихся, их психическое развитие.

«Эти вопросы, похоже, чиновников не волнуют. С одной стороны, они говорят, что переводят на удаленку, потому что борются с коронавирусом, с другой — уже почти 10 лет пишут законы об электронном обучении и внедряют программы вроде «Цифровой образовательной среды», где о коронавирусе не говорится ни слова. Вот та реальность, в которой мы существуем», — заключил общественник.

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