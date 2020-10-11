Салехард, , 17:45 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них восемь новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 22, по 20 — в Ноябрьске, Лабытнанги и Муравленко, в Надыме — 19.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 151 случай.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 11 октября зарегистрировано 16 986 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 662 человека, 106 пациентов с COVID-19 скончались.