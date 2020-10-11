Минск, 11 октября 2020, 17:42 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны более 140 человек. Об этом 11 октября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».
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На момент публикации новости в стране, по информации правозащитников, задержали 144 участника акций протеста, которые не согласны с итогами президентских выборов.
Ранее сообщалось о задержании в городах Белоруссии более 90 митингующих.
Как передавало ИА REGNUM, 11 октября в разных населенных пунктах Белоруссии проходят несанкционированные протестные акции.
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