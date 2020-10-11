Москва, , 17:18 — REGNUM Уже через неделю на территории Российской Федерации может достигнуть пика увеличение числа заражённых коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил 11 октября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что еще неделю (число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) будет подниматься (в России — прим. ИА REGNUM)», — сказал вирусолог.

По его словам, затем кривая заражений, если противоэпидемические меры в стране будут соблюдаться, может выйти на плато и начнёт постепенно снижаться.

При этом доктор медицинских наук добавил, что противоэпидемические меры в России будут ужесточаться, если они не будут помогать.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено более 13 тыс. подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

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