Калуга, , 17:20 — REGNUM В Калужской области за последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 85 человек. Об сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

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Всего в регионе выявили 10 083 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 956 человек находятся на лечении, 8053 человека выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов выявили в Калуге (691), в Обнинске (262), в Людиновском районе (150), в Боровском районе (144) и в Дзержинском районе (93).

Накануне в Калужской области было выявлено 80 случаев заражения коронавирусом.

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