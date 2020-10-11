Москва, , 17:14 — REGNUM Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

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«Получше мне. У меня, видимо, бессимптомно проходит… Нет признаков таких. Была слабость, была апатия какая-то, отсутствие аппетита», — сказал он.

Актёр также отметил, что сыграл роли в двух спектаклях 3 и 5 октября после перерыва, которое длилось более полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории России было выявлено свыше 13 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым большим числом за все время пандемии.

Сутками ранее в России был выявлено 12 846 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что также на тот момент было самым большим количеством за все время эпидемии.