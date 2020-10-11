Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM В Свердловской области за 10 октября скончались ещё пятеро граждан с коронавирусом. Причиной их смерти стал COVID-19, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии от этой болезни умер уже 651 пациент. Их возраст, пол и город проживания официально не раскрывают. Также нет данных о том, сколько пациентов с коронавирусом умерли от других причин.

Состояние 163 госпитализированных медики называют тяжёлым. 88 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии на Среднем Урале коронавирус обнаружили уже у 31 124 граждан. А выздоровели и выписаны пока всего только 23 051.