Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM В Свердловской области за 10 октября выявили ещё 209 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 121 в Екатеринбурге. Также новые случаи есть в Алапаевске, Асбесте, Берёзовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Серове и ряде других территорий.

Общее число выявленных с коронавирусом граждан таким образом достигло 31 124. Выздоровели и выписаны пока только 23 051.