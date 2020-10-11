Москва, , 16:03 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 11 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще 11 отменено; в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, еще три задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября в Росгидрометцентре РФ сообщили, что понижения температуры воздуха следует ожидать в Центральной России к концу предстоящей недели.