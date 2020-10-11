Вашингтон, , 16:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 54 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 54 639 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 719 254.

Также сообщается, что за это же время в США 618 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 214 379.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране более 3 млн человек вылечились от нового заболевания. Днем ранее в США за сутки выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания AstraZeneca в рамках нового соглашения с министерством здравоохранения и социальных служб США будет разрабатывать лекарство от COVID-19, представляющее собой коктейль из антител.

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