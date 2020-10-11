Грозный, , 15:46 — REGNUM В Чечне пойдет под суд местная жительниц, организовавшая производство снюса — сосательного табака, распространение которого запрещено на территории региона, так как он представляет опасность для жизни человека, вызывая никотиновую зависимость, приводящую к расстройству психики.

Уголовное дело в отношении 46-летней гражданки расследовано и с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлено в суд, сообщили 11 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей дела известно, что жительница Шатойского района организовала работу цеха по производству снюса. В сети интернет она приобрела компоненты для изготовления опасного наркосодержащего средства и «смастерила» 1200 банок запретной продукции.

«Изготовленую некурительную табачную продукцию обвиняемая расфасовала в стеклянную тару, после чего, используя маркировочное оборудование, подготовила для сбыта потребителям 1200 банок снюса», — сообщили подробности в СКР по региону.

Однако ее преступный бизнес был обнаружен правоохранителями. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Производство, хранение и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».