Приштина, , 16:06 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 11 октября заявил, что «настало то время, когда я буду избран президентом страны».

Рамуш Харадинай Foreign and Commonwealth Office

В интервью для албанского новостного издания Tète a Tète политик заявил, что он всерьез подойдет к президентской кампании и считает, что это правильно.

По словам Харадиная, по окончании президентского мандата он намерен уйти на пенсию и отойти от политики.

Напомним, Рамуш Харадинай занимал пост премьер-министра Косово с 2004 по 2005 и с 2017 по 2019 годы. Его правление запомнилось введением пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а также принятием решения о преобразовании Сил безопасности Косово в Армию Косово. Однако упорство, с которым Харадинай отказывался идти на хоть какие-либо уступки Сербии, даже вопреки призывам из Вашингтона, привело к тому, что летом 2019 года Харадинай получил вызов в Специальный трибунал по Косово, после чего в Косово прошли выборы.

В июне 2020 года президент Хашим Тачи получил приглашение в Специальный трибунал по Косово в Гааге, что привело к отмене встречи лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне. Однако, по всей видимости, Харадинай ситает, что его неподтвержденное обвинение не помешает ему занимать пост президента, хоть и помешало оставаться на посту премьер-министра.

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Предвыборная кампания в Косово еще не началась, однако Харадинай уже заявил, что его избрание на пост президента станет условием пребывания Альянса за будущее Косово в составе правящей коалиции.

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