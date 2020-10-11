Тюмень, , 14:59 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 11 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 116 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 октября зарегистрировано 10 617 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7 888 человек, 45 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 11 октября 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1187 человек остаётся под медицинским наблюдением.