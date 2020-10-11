Москва, , 15:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории России было выявлено свыше 13 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 11 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 298 718.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 149 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 22 597.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 020 442 человека вылечились от нового заболевания, 4240 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 12 846 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что также на тот момент было самым большим количеством за все время эпидемии.