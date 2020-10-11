Скопье, , 15:01 — REGNUM На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Северной Македонии, предсказанного ещё весной, оппозиция не упускает случая отпустить шпильку в адрес правительства.

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10 октября в самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) — второй по влиятельности партии в стране — выступили с требованием отставки министра здравоохранения Венко Филипче.

«Венко Филипче из-за своей некомпетентности и катастрофической эпидемиологической ситуации в Македонии постоянно пытается объявить виновниками кого-то еще, а не себя», — заявили в ВМРО-ДПМНЕ. Филипче якобы пытается перенести ответственность то на оппозицию, то на поставшиков продовольствия, то на граждан.

По словам политиков из ВМРО-ДПМНЕ, если у него есть хотя бы немного совести, Венко Филипче и вся комиссия по инфекционным заболеваниям должны отправиться в отставку.

Кого в ВМРО считают более компетентным специалистом для того, чтобы бороться с пандемией, не уточняется.

Напомним, в среду 7 октября число выявленных за сутки носителей коронавируса выросло почти вдвое и затем росло четыре дня подряд, дойдя почти до 400.

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