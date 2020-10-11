Москва, , 14:43 — REGNUM Те люди, которые страдают ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти. Об этом сегодня, 11 октября, написал в своем телеграм-канале заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

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Чиновник пишет, что современные исследования показывают — люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусом имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность оказаться в реанимации, и на 48% большую вероятность смерти при заражении.

«Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — пишет Салагай.

Таким образом, замминистра здравоохранения России считает, что уменьшение избыточной массы тела вполне можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции и её негативных последствий.

Также Салагай напоминает, что выяснить — страдаете ли вы изботочной массой телма довольно просто. Для этого надо вычислить индекс массы тела. Этот индекс равен массе тела в килограммах, разделенной на рост тела в квадрате (в метрах). Если индекс получится больше 25, то возможно. речь идет об избыточной массе тела. Если же индекс выше 35−40 — это уже повод для волнения.