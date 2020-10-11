Тирана, , 14:27 — REGNUM Министр здравоохранения Албании Огерта Манастилиу 11 октября заявила, что правительство приняло решение о введении обязательного ношения масок во всех пространствах, открытых и закрытых, с 15 октября. По словам главы Минздрава, это снизит риск заражения на 60%. К аналогичным мерам склоняется и минздрав Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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В стране наблюдается стабильный рост числа заразившихся. 10 октября в результате обследования 932 случаев за последние сутки в стране было выявлено ещё 165 случаев заражения коронавирусом. Ещё 102 пациента излечились.

По данным министерства, всего в Албании был выявлен 15 231 случай заражения коронавирусом. 9 406 человек уже излечились от COVID-19. 416 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят свыше 5500 человек, при этом на стационарном лечении находятся 232 пациента, 15 из них проходят интенсивную терапию, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

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